Sarıyer’de Kasa Hırsızlığı Kameralara Yansıdı

Sarıyer'de bir eve giren yüzleri maskeli 3 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar paranın olduğu kasayı alarak kayıplara karıştı.

Sarıyer'de bir eve giren yüzleri maskeli 3 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar paranın olduğu kasayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Emirgan Mahallesi, Fırın Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. iddialara göre, lüks bir otomobilden inen yüzleri maskeli 3 kişi Demir Güleryüz'e ait evin önünde bir süre bekledikten sonra bir kişi evin duvarına tırmanarak pencereden içeri girdi. İçeriden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para olan kasayı alan şüpheliler daha sonra geldikleri lüks otomobil ile uzaklaştı. İhbar üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Olay anında ev sahibi Demir Güleryüz'ün ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde lüks bir otomobille eve gelen yüzleri maskeli 3 kişi, evin önünde bir süre bekledikten sonra bir kişi duvardan tırmanarak eve giriyor. İçerden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para olan kasayı alan şüpheli, kasayı aşağıya atıyor. Bu sırada araçtan inen şüphelilerin kasayı alarak arabaya binip uzaklaştığı kameralara yansıyor.

Polisin kaçan şahısların yakalanması için çalışması sürüyor.