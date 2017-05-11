  • BIST 95.946
  • Altın 140,342
  • Dolar 3,5721
  • Euro 3,8872
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Sarıyer’de Lüks Villayı Uyuşturucu İmalathanesine Çevirdiler

» »
Sarıyer’de Lüks Villayı Uyuşturucu İmalathanesine Çevirdiler
Sarıyer'de tüm pencereleri siyah branda ile kapatılmış lüks bir villaya jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Sarıyer'de tüm pencereleri siyah branda ile kapatılmış lüks bir villaya jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu imalathanesine dönüşen villada çok sayıda hint keneviri ile yetiştirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Kilyos Mahallesinde bulunan üç katlı bir villanın tüm pencereleri ışık almayacak şekilde siyah branda ile kapatıldı. Bu durumu görerek şüphelenen vatandaşlar jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu villayı ve şüpheli şahısları fiziki takibe aldı.

Çalışmaların ardından tüm camları siyah bir branda ile kapatılan ve çevresine yoğun kenevir kokusu yayılan villaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın düzenledi.

Baskında, 20,6 gram kubar esrar, 31 kök kenevir, 0,8 gram tohum, 4 adet naylon poşet içerisinde 6,835 gram kurutulmuş esrar maddesi, 2 adet sarma paketi, 3 adet öğütücü, 120 çarpı 240 ebatlarında 3 adet siyah renkli sera olarak kullanılan çadır ve bu çadırlara ait 3 adet reflektör, 2 adet balast, 3 adet karbon filtresi, 1 adet nem cihazı, 1 adet nemlendirme motoru, 2 adet havalandırma motoru, 2 adet 1000 wt'lık projektör, 1 adet klima, 2 adet nem ölçer ile 1 adet tohumdan fide yetiştirmek amacıyla yapılan düzenek ele geçirildi.

Operasyon sırasında evde bulunan ve kenevirlerin yetiştirilmesinden sorumlu olduğu değerlendirilen O.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan O.K., adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadirli’de Otomobil Sürüye Daldı, 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Van’da Terör Operasyonu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Yaşlı Adamın Ayağını Ezdi Şoka Girdi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Okul Müdürü Okul Önünde Kaza Yaptı: 2 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:18
  • Konya Merkezli Fetö Operasyonları: 36 Gözaltı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:18
  • Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:14
  • Anlaşmalı Boşananlar Dikkat11 Mayıs 2017 Perşembe 11:08
  • Samsun’da Deaş’ın Hücre Evine Operasyon: 10 Gözaltı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:08
  • Mustafakemalpaşa’da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:05
  • Ankara- Eskişehir Yolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti