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Sarıyer’de Temizlik İşçisine Silahlı Saldırı

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Sarıyer’de Temizlik İşçisine Silahlı Saldırı
Sarıyer'de bir firmada temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen bir şahıs, kendisini iş için buluşmaya davet eden motosikletli ve maskeli kişinin...

Sarıyer'de bir firmada temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen bir şahıs, kendisini iş için buluşmaya davet eden motosikletli ve maskeli kişinin park halinde beklediği araçta silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 kurşun araca isabet ederken, şahıs olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi İmam Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada temizlik işçisi olarak çalışan Cemal Çekiç'i, iş için cep telefonu ile bir kişi aradı. Telefonda görüştüğü Çekiç'i cadde üzerindeki Tatlıses köprüsünün üzerine davet etti. Bunun üzerine Çekiç 34 BA 1779 plakalı hafif ticari araç ile köprüye gelerek park ettikten sonra beklemeye başladı.

Bir anda kurşun yağmuruna tuttu

Bir süre sonra köprüde bekleyen Çekiç'in yanına motosikletli ve maskeli şahıs yaklaştı. Çekiç, ne olduğunu anlamaya çalışırken belinden tabanca çıkartan şahıs, yakın mesafeden ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası kurşunlardan ikisi aracın kapısına isabet etti. Eğilerek korunan Çekiç, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise geldikleri motosiklet ile kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından kendini araçtan atan Çekiç, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çekiç ile konuşarak ifadesini aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaptı. Kurşunların kapıda kaldığı görülürken, yerde ise 1 adet kovan bulundu.

"Sizi aldıracağız dediler"

Olayı anlatan Cemal Çekiç, "İş için randevulaştık. 17.30'da randevu verdiler ve "sizi biri gelip alacak" dediler. Biz de gelerek beklemeye başladık. Verilmiş sadakamız varmış. Yüzünü görmedim maskeliydi. Belli bir husumetimiz yok, sonuçta iş piyasası. Olay çok basit tenha bir yere çağırıp susturmak. Ne için yaptıklarını bilmiyorum. Serbest piyasa böyle olaylar oluyor, kesinlikle gözdağıydı şükürler olsun yaramız yok" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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