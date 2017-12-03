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Şarkıcı Avukat Anne, Ölen Otizmli Evladına Klip Çekti

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Şarkıcı Avukat Anne, Ölen Otizmli Evladına Klip Çekti
Adana'da otistik oğlunu kaybeden avukat, bestekar ve ses sanatçısı annenin evlat acısı dinmiyor.

Adana'da otistik oğlunu kaybeden avukat, bestekar ve ses sanatçısı annenin evlat acısı dinmiyor. Oğlu için bestelenen şarkıyı söyleyip klip çeken İkbal Özlem Arıoğlu, bütün otistik evlat sahibi ailelere örnek olmak istediğini söyledi.

Avukat İkbal Özlem Arıoğlu (46) ile avukat İshak Arıoğlu'nun (48) 2 çocuğundan birisi olan Serhan'a (18), 2 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Teşhisin ardından ailenin yaşantısı tamamen değişti. Kendini oğlunun sağlığına adayan anne İkbal Özlem Arıoğlu, Adana Otizm Derneğini kurdu. Bu dernek sayesinde tüm dünyadan insanlara ulaşmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında ise Serhan hayatını kaybetti.

"Aşk senin adın"

Bunun üzerine bestekar ve ses sanatçısı olan anne Arıoğlu, oğlu için "Aşk senin adın" isimli şarkıyı bestelettirdi. Şarkıya bir de klip çeken Arıoğlu, klibinde oğluyla anılarına yer verdi. Klibin sosyal medyada ve müzik kanallarında yayınlanmasının ardından beğenildiğini belirten İkbal Özlem Arıoğlu, bütün otistik çocuk sahibi ailelere örnek olmak istediğini söyledi.

"Herkes şok oldu"

Arıoğlu, otizm ile tanıştıktan sonra hayallerini gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2 yaş 9 aylıkken oğlum otizm ile tanıştım. O beni çok geliştirdi. Her konuda sınırlarımı zorlamam gerektiğini ve hayallerimi gerçekleştirmem gerektiğini bana öğretti. Bir arkadaşımın yardımıyla ilk albümümü yaptım ve yaşadığım ilde çok beğenildi. Sonrasında kendimin beste yapabildiğinin farkına vardım ve bunları hayata geçirdim. Geçen yıl "Sihir gibisin" albümünü yaptım. Daha sonra geçen yıl birden bire oğlumu doğal bir şekilde kaybettik. Doğal ölüm. Herkes şok oldu. Çünkü Serhan Adana'da maskot gibiydi. Otizm konusunda belirgin bir örnekti."

"Serhan ile Otizm Sınavı"

İkbal Özlem Arıoğlu, "Serhan ile Otizm Sınavı" adlı bir kitap yazacağını da belirterek, "Engelli ailelerin çocuklarına rehberlik etmek istiyorum. Piyasada böyle bir kitap olduğunu sanmıyorum. Bir anne neler yapabilir, nasıl bir duruş sergilemelidir, nasıl duygularla karşılaşılır, nasıl bir yol izlenmelidir, aile kendini nasıl hissetmelidir, bunları anlatmak istediğim kendimce bir kitap olmasını istiyorum" diye konuştu.

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