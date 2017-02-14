Şarkıcı Sıla’nın İçinde Bulunduğu Cip Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun içinde bulunduğu cip, TEM otoyolunda devrildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun içinde bulunduğu cip, TEM otoyolunda devrildi. Kazada Sıla ve 2 arkadaşı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, cip içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı. Sürücü İsmail Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Yaralı Sıla Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Diğer yaralıların ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Zengin, "Hayati tehlikesi yok. Kısa süre gözetim altında tedbir amaçlı tutacağız. Sonra taburcu olacak" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.