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Şarkikarağaç’ta Devlet - Vatandaş Buluşması

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Şarkikarağaç’ta Devlet - Vatandaş Buluşması
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, köylerde "Vatandaşla Buluşma" toplantıları düzenlendi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, köylerde "Vatandaşla Buluşma" toplantıları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm il ve ilçelere gönderdiği Genelge ile birlikte, her ay rutin şekilde yapılması planlanan vatandaş, muhtar, Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurumları yöneticileriyle "Vatandaşla Buluşma" toplantıları Şarkikaraağaç'ın Yakaemir Köyü'nde devam etti. Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Metin Özdemir, Çiçekpınar Belde Belediye Başkanı Derviş Açar, daire amirleri ve İl Genel Meclis Üyeleri yer aldı. Toplantıda, Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Köy Muhtarı Mevlüt Coşkun'dan Köy hakkında bilgi aldı.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Kırçuval, köylerde rutin aylık kontroller ve ziyaretlerin yanında bu şekilde aylık toplantıların düzenlendiğini söyledi.

Kaymakam Kırçuval ve beraberindeki heyet, toplantı sonrası Yakaemir Köyü'nde yaşlıları ziyaret etti.

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