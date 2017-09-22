Sarma Göleti Hızla İlerliyor

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından inşaatına mart ayında başlanan Manisa Sarma Göleti Projesi büyük bir hızla ilerliyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından inşaatına mart ayında başlanan Manisa Sarma Göleti Projesi büyük bir hızla ilerliyor. Rölakasyon yolu bitirilen projede dip savak, dolu savak ve gövde sıyırma kazıları tamamlandı. 8 bin 930 dekar tarım arazisini sulayacak gölet için 723 bin 686 metreküp dolgu yapılacağı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun "1000 günde 1071" gölet projesi kapsamında Manisa için planladığı Sarma Göleti Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 8 bin 930 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak gölet inşaatında 6 ayda sıyırma kazılarının tümü tamamlandı.

Rezervuar alanının SİT alanı olması nedeniyle Mart 2017'de başlanabilen inşaat çalışmalarında kısa süre içinde rölakasyon yolu bitirildi. Proje kapsamındaki 6 menfez imalatı yüzde 95 oranında tamamlandı.

Dip savak, dolu savak ve gövde sıyırma kazılarının tamamen bittiği inşaata kondivü betonarme imalatlarına ise devam ediliyor. Yüzde 12 parasal; Yüzde 9 da fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan projede yakında gövde dolgusuna başlanılacağı bildirildi.

Önyüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek gövdenin temelden yüksekliğinin 47,5 metre olacağı kaydedilen açıklamada, Sarma Göleti'nin gövdesi için toplam 723 bin 686 metreküp dolgu yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgedeki verimliliğin yanısıra ürün çeşitliliğini de artırması beklenen proje 2017 rakamlarıyla dekar başına 802 lira 25 kuruş gelir artışı sağlayacak. Çiftçinin cebine her yıl 6 milyon 300 bin lira fazla para girecek. Manisa Merkez'e bağlı Davutlar köyünün 1 km kuzeyinde Sarma Çayı üzerine inşa edilen gölet yaklaşık 23 milyon 79 bin 150 liraya ihale edilmişti."