Saros Sahilinde Yenileme Çalışmaları

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ekim ayından Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Yayla Sahili'ndeki mesire alanını ihale sonucu alan Altunhan Şirketler...

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ekim ayından Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Yayla Sahili'ndeki mesire alanını ihale sonucu alan Altunhan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Edirneli iş adamı Mustafa Altunhan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Yayla Sahili'nin bu yaz cazibe merkezi olacağını söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü'nden kiralanan C Tipi 70 Dönümlük Mesire yerinde çalışmalara hızla başlayan Altunhan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunhan, ilk olarak atıl durumda bulunan ve çöplüğe dönen bölgenin temizlenerek düzenlendiğini ve burada geniş bir kumluk alan oluşturulduğunu ifade etti.

Yapılacak çalışmaların ihale şartnamesine ve kanunlara uygun bir şekilde yapıldığını dile getiren Mustafa Altunhan, "İlk hedefimiz, Yayla Sahili'ni ismine yakışır bir yer yapmak. Şu anda sahilde bir düzenleme yaptık. Buradaki kum tepelerini düzenledik. Burası havaalanı gibi oldu. Buradaki kötü görüntü ortadan kalktıktan sonra, Yayla Sahili'nin güzelliğinin ortaya çıkması bizleri olduğu gibi sahilde yaşayan halkımızı da sevindirdi. Eski görüntüsü kalmadı" dedi.

"10 bin tane ağaç dikeceğim"

Ağaca ve doğaya saygılı olduğunu dile getiren Mustafa Altunhan, "Burada insanlarımızın rahat etmesi için, bölgemizin kalkınması için, insanlarımızın rahatça tatil yapması için, çoluğu çocuğuyla rahat etmesi için Allah'ın izniyle her şeyi yapacağız. Trakya'da buradan daha güzel yer var mı? Bu güne kadar buraların kıymeti nasıl bilinmemiş. İlk hedefimiz, bu alanda bulunan ağaçları güzel bir şekilde budayıp, düzene sokmak olacak. Çünkü buradaki ağaçlara hiç bakılmamış. Burada hiçbir ağaca dokunmayacağız. Ondan sonra ise buraya 10 bin tane ağaç dikeceğim. Burası yemyeşil olacak. Bu alanda hiç beton olmayacak. Herşey ağaçtan olacak. Ağaçların olduğu yerde güzellik olur" diye konuştu.

"Köylü pazarı kurulacak"

Altunhan, diğer bir hedefinin ise çevre köylerde yaşayan halka istihdam sağlamak olacağını belirterek; "En öncelikli hedefimiz, burası bir turizm merkezi olacağından çevre köylerimizde yaşayan halkımızın buraya köylü pazarı kurmasını sağlamak olacak. Köylerimizde yaşayan halkımız, kendi ürettikleri ürünlerini burada kurulacak olan pazarda satarak, hem gelir sağlayacak hemde gelen turistlere bölgemizin güzelliklerini tanıtacak. Köylerdeki vatandaşlarımız burada bizim göz bebeğimiz olacak" dedi.

"Yunanistan ve Bulgaristan buraya akacak"

Bölgeye ciddi bir turist akını olacağını aktaran Mustafa Altunhan, şunları söyledi:

"Bildiğimiz gibi yaz tatillerinde ve özellikle bayram tatillerinde bir çok insanımız, Yunanistan ve Bulgaristan'daki sahillere, tatil bölgelerine tatil yapmaya gidiyor. Bizler ise Yunanistan ve Bulgaristan'ı buraya çekeceğiz. Burası turistlerin uğrak mekanı haline gelecek. Onlar burasını merak edecekler. Sürekli buraya gelecekler. Allahın izniyle burada onlardan daha iyi hizmet edeceğiz. Bürokrasi bizim önümüzü açarsa, Trakyalı iş adamları burayı uçurur. Eğer birbirimizi kıskanmazsak, el ele verirsek, buraları Makri değil, Miami olur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Saros'ta kum safarisi yapılacak"

Altunhan, son olarak ise "Bu alanda restaurant ve cafeler olacak. Yine alacağımız 50 metrelik gezi teknesi ile buraya gelen turistlerimize Saros Körfezi'ni gezdirip, bölgeyi tanıtacağız. Bu teknemiz geceleri ise restaurant ve cafe olarak hizmet verecek. Yine Danışment Sahiline yakın bölgedeki kum tepemizi de bozmayıp, burada düzenlemeler yapıp Off-Road turları ve kum safarileri yapmayı düşünüyoruz. Yine; bölgemizde daha önce yapılmayan çeşitli su sporları, beach clupler ve çeşitl aktiviteleri bu bölgede yapacağız. Alanımız oldukça geniş. Burada halkımızın en iyi hizmeti alması, en iyi şekilde tatilini geçirmesi için kanunlar nezdinde her şeyi yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.