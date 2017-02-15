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SARP GRUP İFLASIN ERTELENMESİNİ İSTEDİ

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SARP GRUP İFLASIN ERTELENMESİNİ İSTEDİ
Çay Mahallesi'nde Sarp Grup tarafından inşaa edilen ancak 625 günlük iş süresinin dolmasına rağmen halen konut sahiplerine anahtarlar teslim edilmedi. Sarp Grup: "Adli makamlardan iflasımızı değil, iflasımızın ertelenmesini istedik"

Samsun’un İlkadım İlçesi’ndeki Çay Mahallesi'nde TOKİ tarafından 30 Nisan 2013 tarihinde ihale edilen ve 1 Temmuz 2013'de de yer tahsisi ile inşaatı başlatılan 422 konutlu Çay Mahallesi TOKİ inşaatında, konut sahipleri anahtarlarının teslim edileceği günü beklerken, inşaatın yapımını üstlenen Sarp İnşaat, basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

HAK SAHİPLERİ ÖRNEK
DAİRELERİ GÖRMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz haftalarda inşaat önünde eylem yapan konut sahipleri, Show TV'nin ana haber bültenine çıkmış, Hedef Halk Gazetesi de konut sahiplerinin şikayetlerini kamuoyuyla birçok kez paylaşmıştı. İşin süresini 625 gün olarak açıklayan ve halen bitmeyen inşaatta bugünlerde hummalı çalışma devam ederken, yıllardır kapısından içeri güvenlik tarafından sokulmayan hatta tartışmaların yaşandığı konut sahiplerine de örnek daireler ve inşaat halindeki daireler gösterilmeye başlandı. Eylemler sonrası Sarp Grup, inşaattan yeni resimleri de web sitesinde paylaşmaya başladı.

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İFLAS DEĞİL, 'ERTELEME' İSTEDİK

Haklarını her platformda aramaya devam eden hak sahipleri, BİMER, CİMER, AK Parti ve TOKİ'ye sürekli olarak şikayetlerini aktarıyor. TOKİ'den gelen son bilgilendirme ise dairelerin ön görülen teslim tarihi 01.05.2017 olarak belirtiliyor. Sarp Grup ise hak sahiplerine sonunda açıklama yaptı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden iflasın ertelenmesi talebinde bulunduğunu söyleyen şirket açıklamasında, "Yeni Sarp İnş. Ltd. Şti. adli makamlardan iflasını değil, iflasının ertelenmesini istemiştir" dedi.

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İŞTE TOKİ'DEN GELEN BİLGİLENDİRME

"Söz konusu işte yüklenici firmanın iş bitim tarihi 17.12.2016 olup şu anda cezalı durumda çalışmaktadır. İş %72 seviyelerindendir. İşin hızının yetersiz olduğu hem müşavir firma hem de idaremizce sözlü ve yazılı olarak yüklenici firmaya bildirilerek uyarılmıştır. Ayrıca yüklenici firmanın süre uzatım talebi bulunmakta olup, İdaremizce değerlendirilmektedir. Uygun görülmesi halinde süre uzatımı verilerek ön görülen iş bitim tarihi 01.05.2017'dir. Ancak yüklenici firmaya yapılan sözlü ve yazılı uyarılara rağmen işi kısa sürede bitirmek için gerekli önlemleri almazsa, verilecek  sürenin sonu beklenmeyip iş feshedilecek ve tekrar ihale edilecektir."

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SARP GROUP'TAN açıklama geldi

İçerikte yer alan "Yeni Sarp İnşaat Ltd. Şti.'nin (Sarp Group) iflas istediğine ilişkin iddia mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Şirket, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Bu talepte açılan dava hala devam etmekte olup, Şirket Samsun Çay  Projesi ve sair diğer tüm projelerini iflas erteleme sürecinde ve mahkeme kontrolünde yürütmektedir. Şirketin Samsun ilinde yüklendiği ve tekzibe konu edilen konutların yapımı devam etmekte olup, projenin tamamlanması ve teslimi Şirket tarafından taahhüt edilmiştir.

Nitekim, içerikte yer alan "TOKİ'den iflas isteyen müteahhit firma Sarp Grup'a" ifadesi tümü ile hatalı olup, kamuoyunun doğu ve gerçek bilgiye erişmesine engel teşkil etmektedir. Açıktır ki; iflas ya da iflas erteleme istemi yalnızca adli makamlar aracılığı ile yapılmaktadır. TOKİ ise yalnızca idari bir kurumdur. Bu sebepledir ki; herhangi bir şirketin TOKİ yada başka bir kurumdan iflas istemesi mümkün değildir. Her halükarda belirtmek isteriz ki; Yeni Sarp İnş. Ltd. Şti. adli makamlardan iflasını değil, iflasının ertelenmesini istemiştir.

İçerikte yer alan "Çay Mahallesi TOKİ inşaatındaki rezalet" ifadesi aynı zamanda eleştiri sınırlarının aşılarak konunun kişiselleştirildiğini açıkça gözler önüne sermektedir. İçerikte, Şirket hakkında hakarete varan ifadelerin kullanıldığı alıntılanan işbu cümleden de görülebilecek niteliktedir. İçerik şirketin ticari itibarını zedelemek ve şirketi ticari hayatta karalamak amacıyla oluşturulmuştur. Açıktır ki; tümüyle gerçeğe aykırı türetilen, şirketin itibarını zedeleyen ve halkı şirket aleyhine kin ve düşmanlığa sevk eden işbu içeriğin basın özgürlüğü ve haber alma hakkı ile bağdaşır yanı yoktur.

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