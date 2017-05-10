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Sarp Sınır Kapısı’nda Tır Kuyruğu Çilesi

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Sarp Sınır Kapısı’nda Tır Kuyruğu Çilesi
Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda son günlerde geçiş için bekleyen TIR'ların kilometrelerce oluşturduğu kuyruklar...

Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda son günlerde geçiş için bekleyen TIR'ların kilometrelerce oluşturduğu kuyruklar dikkat çekiyor.

Artvin'in Hopa ilçesindeki Sarp Gümrük Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmaları ve sistemsel aksaklıklar geçişlerin yavaşlamasına neden olurken, Sarp Sınır Kapısı'nda işlemlerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce Tır bulunuyor. Uzayan gümrük işlemleri ihracatçı firmaları da sıkıntıya sokuyor.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki işleyişin yavaş çalışmasından şikayet eden Tır Şoförü Aslan Gedik "Kapıda çok sıra oluyor. Çözümü ise kapıdaki yaşlı insanları değişmeleri lazım. Evraklarımızı yapmıyorlar, bir tek sıkıntımız bu" ifadelerini kullanırken, bir başka şoför Cahit Hacıoğlu ise "Biz sebze arabası olmamıza rağmen bekliyoruz. Burası çile kapısı, 25 yıldır çalışırım buraya düzelecek diye bekliyorum hala düzeldiği yok, inşallah düzelir" dedi.

Sarp Sınır Kapısı’nda Tır Kuyruğu Çilesi

Sarp Sınır Kapısı’nda Tır Kuyruğu Çilesi

Sarp Sınır Kapısı’nda Tır Kuyruğu Çilesi

Sarp Sınır Kapısı’nda Tır Kuyruğu Çilesi

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