Sarraf davası siyasi bir dava

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün Sarraf ile Amerika'da yürütülen dava siyasi bir davadır. Ne dersek diyelim. Mesele Sarraf değil mesele Türkiye. Bundan dolayı da biz Amerika'nın takındığı bu tavra kesinlikle karşı oluruz" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Tokat Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "Rıza Sarraf'ın Amerika'da görülen davada tanık olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu Karamollaoğlu, "Bugün Sarraf ile Amerika'da yürütülen dava siyasi bir davadır. Ne dersek diyelim. Mesele Sarraf değil mesele Türkiye. Bundan dolayı da biz Amerika'nın takındığı bu tavra kesinlikle karşı oluruz. Bunu doğru bulmayız" diye yanıtladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, İran ile ambargoyu deldikleri için İngiltere, Fransa, Almanya, Arjantin ve birçok devlet müessesi hakkında da dava açıldığını, birtakım cezalar kesildiğini dile getiren Karamollaoğlu, daha sonra bir noktada anlaşmaya varıldığını, Türkiye için de aynı şeylerin yapılabileceğini kaydetti. Karamollaoğlu, "Sarraf ortadan kalktı, Sarraf itirafçı durumuna düştü. Halkbank Genel Müdür Muavini muhatap olarak alındı. Genel Müdür Muavinini muhatap almak kadar ahmaklık olmaz. Genel müdür muavini nihayetinde memur. Bankayı alabilirsin, ama Genel Müdür Muavini olur mu yani? Bu banka devletin bankası. O zaman devleti alıyorsun karşına. Biz anlaştık, Sarraf artık sanık değil bundan sonra tanık olarak ifade verecek. Buna göre gerekirse Türkiye'yi cezalandıracağız." şeklinde olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, bunu "bir komedi" dedi.