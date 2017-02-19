Sarraf Ve Kuyumcular Derneği Olağan Toplantısı Yapıldı

Muş'ta bir süre önce kurulan Sarraf ve Kuyumcular Derneğinin 2. olağan toplantısı yapıldı.

Muş'ta bir süre önce kurulan Sarraf ve Kuyumcular Derneğinin 2. olağan toplantısı yapıldı.

Dernek binasında yapılan toplantıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetşah Karakaya, derneği; kuyumcu ve sarrafların mesleki, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermek adına kurduklarını hatırlattı. Altın alım ve satımlarını kontrol altında tutmayı amaçladıklarını ifade eden Mehmetşah Karakaya, kuyumcuların patentsiz, ayarsız ve damgasız altın ve mücevher alım satımlarını kontrol altında tutacaklarını kaydetti. Kuyumcu ve sarrafları derneğe üye olmaya davet eden Karakaya, "Yönetimimizle bütün esnaf ve üyelerimizle beraber halkımızın yararına olan çalışmalarımızı daha da pekiştirmek için uğraşacağız. Derneğimizin oluşmasının en büyük sebeplerinden biri, kuyumcularımız arasındaki fiyat istikrarsızlığıdır. Bu istikrarsızlık hem esnaf arkadaşlarımız arasında ikilik oluşturmuştu hem de vatandaşlarımızın bize karşı bakış açısını değiştirmişti. Kurduğumuz bu dernek sayesinde hem kuyumcu arkadaşlarımız rahatlamış hem de halkımızın bize olan güveni artmıştır. İnşallah bu saatten sonra yeni yönetimimizle hem halkımız hem de esnaf arkadaşlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.