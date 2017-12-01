Sarraf’ın Mal Varlıklarına El Konulması Kararı Verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Rıza Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Rıza Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf hakkında "Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimlikten Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde görerek Sarraf ve yakınlarının mal varlığına el konulmasına karar verdi.