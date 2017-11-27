Saruhanlı Belediyesi Kepenekli’nin Çehresini Değiştirdi

Kepenekli Mahallesi, Saruhanlı Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar ile büyük bir değişim yaşamaya başladı.

Kepenekli Mahallesi, Saruhanlı Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar ile büyük bir değişim yaşamaya başladı. Çalışmalar kapsamda Kepenekli'ye yeni bir kahvehane, sağlık evi, muhtarlık binası, gelin odası, süs havuzu, çocuk oyun parkı, kamelyalı oturma alanlarının da içinde bulunduğu modern bir meydan inşa edildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kepenekli Mahallesine güzel bir tesis kazandırdıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Kepenekli mahallemizde güzel bir meydan çalışması gerçekleştirdik. Mevcut olan mahalle kahvehanesinin yıkımını gerçekleştirip yerine yenisini yaptık. Diğer yandan sağlık evi, gelin odası binamızı da tamamladık. Köy muhtarlığı döneminde yapılmış olan üzeri kapalı ve yarı açık çok amaçlı salonun beton zeminini yeniledik ve çevre düzenlemesini yaptık. Bu alanda kurduğumuz süs havuzu, kamelyalı oturma alanları, çocuk oyun parkı ve diğer yapılarla birlikte Kepenekli mahallemiz güzel bir meydana kavuştu. Hayırlı olsun."

Bu tür çalışmaları diğer mahallelerde de sürdürmeye devam edeceklerini açıklayan Başkan Yaralı, önümüzdeki süreçte diğer mahallelerde de buna benzer çalışmalar başlatacaklarını belirterek, "Saruhanlı Belediyemiz, hizmetlerine durmaksızın tam gaz devam ediyor" diye konuştu.

Kepenekli Mahallesi sakinleri ise mahallede yıllardır hayalini kurdukları yatırımların gerçekleştiğini belirterek, Başkan Yaralı'ya teşekkür etti.