Saruhanlı’da Dereler Temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Sarıçam Mahallesinde yaptığı dere temizlik çalışmasıyla,...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Sarıçam Mahallesinde yaptığı dere temizlik çalışmasıyla, yağışlı havalarda mahallede meydana gelen sel baskınlarını ortadan kaldırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerin kirlilik nedeniyle taşkınlara sebep olmasının önüne geçiyor. Bu amaçla dere temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde yaşanan sıkıntıyı da gidererek vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler tarafından mahallede bulunan derede bin metrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan işlemle birlikte mahalleli, dere içerisinde biriken yabancı madde, atık ve bitkilerden kaynaklanan su taşkınlarından kurtarıldı.

Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu da, MASKİ'nin mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle mahalle halkı adına Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Muhtar Kabaklıoğlu, "Daha önceleri deremizden taşan sular asfalt yolumuza geliyor ve asfaltı bozuyordu. Milli servetimiz zarar görüyordu. Şuan deremiz çok güzel oldu, temizlendi. Yapılan bu çalışmadan çok memnunuz. Mahallem adına başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cengiz Ergün'e ve MASKİ'ye teşekkür ederim" dedi.