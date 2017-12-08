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Saruhanlı’da Öğrenciler Robotik Çalışmaları İnceledi

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Saruhanlı’da Öğrenciler Robotik Çalışmaları İnceledi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Almış Şentürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde (METEM) bulunan Kodlama ve Robotik Atölyesi'nde "Kodla(Ma)nisa" projesi...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Almış Şentürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde (METEM) bulunan Kodlama ve Robotik Atölyesi'nde "Kodla(Ma)nisa" projesi kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen robotlar, ilçedeki ortaokul öğrencilerine tanıtılarak, kodlamanın önemi anlatıldı.

Saruhanlı Almış Şentürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezindeki kodlama ve robotik atölyesinde, öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından geliştirilen robotlar, ilçede bulunan 18 ortaokulun öğrencilerine tanıtıldı. Atölyede, Manisa Valiliği tarafından hibe edilen 3D yazıcı ve robotlar, öğrenciler tarafından yakından incelendi. Etkinliğe katılan Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, kodlama ve robotik atölyelerin ve çalışmaların önemi hakkında öğrencileri bilgilendirdi. İlçe genelinde bulunan 18 ortaokulun öğrencilerinin atölyeyi ziyaret ederek, kodlama ve robotik çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktaran Işık, "Öğrencilerimiz kodlamayı bu atölyede öğreniyorlar. Öğrencilerimiz burada gelecekteki mesleki altyapısını kazanıyorlar. Burada yaptıkları kodlamalarla robotları programlayıp çeşitli görevler gerçekleştirmelerini sağlayacaklar. "Kodla(Ma)nisa" projesi kapsamında öğrencilerimiz kendilerini her geçen gün geliştirerek, daha üst düzey işlere imza atacaklarına inanıyorum. Şu anda yaptıkları robotlar çok basit insansı hareketlere yapacak düzeyde ama bunları daha geliştirecekler ve ülkemizin teknolojik anlamda daha iyi duruma getireceklerdir"

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