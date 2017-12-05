Saruhanlı’da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul yolu Saruhanlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden Akhisar istikametine gitmekte olan İ.Ö. yönetimindeki 45 VZ 775 plakalı otomobil ile yine aynı istikamette gitmekte olan Ö.D. idaresindeki 48 BM 806 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerinin kazayı 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.