  • BIST 93.482
  • Altın 140,333
  • Dolar 3,5510
  • Euro 3,8966
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Saruhanlı’daki Bayraklar Yenilendi

» »
Saruhanlı’daki Bayraklar Yenilendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçe merkezindeki İstasyon Meydanı'ndaki Türk Cumhuriyetlerine ve eski Türk devletlerine ait bayrakları yeni ve...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçe merkezindeki İstasyon Meydanı'ndaki Türk Cumhuriyetlerine ve eski Türk devletlerine ait bayrakları yeni ve daha büyük ebatlı bayraklarla değiştirdi. Çalışmayla İstasyon Meydanı, yeni bir hava kazanmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Türk Cumhuriyetlerine ve eski Türk devletlerine ait bayrakları yeni ve büyük ebatlı bayraklarla değiştirdi.

Daha önce Saruhanlı Belediyesi tarafından yenilenen bayraklar, meydanın Manisa Büyükşehir Belediyesine geçmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından yenilendi. Bayrakların yenilenmesi esnasında Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan da hazır bulundu.

Bayrakların yenilenmesiyle meydana renk kattıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, "Saruhanlı İstasyon Meydanı'nın Büyükşehir Belediyemize geçmesiyle birlikte, daha önce Saruhanlı Belediyesi tarafından yenilenen Türk Cumhuriyetlerine ve eski Türk devletlerine ait bayrakları, Büyükşehir Belediyemizce yenilenmeye başlandı. Daha büyük ebatlarla bu bayrakları yeniledik. Yenilemenin ardından meydana farklı bir hava kazandırmış olduk. O bölgedeki vatandaşlarımız da yenilemeden memnuniyet duydu ve büyükşehir belediyemize teşekkür etti" dedi.

Saruhanlı’daki Bayraklar Yenilendi

Saruhanlı’daki Bayraklar Yenilendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon Turgutluspor’a Ödül Yağdı05 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Sürü Yönetimi Kursu Sonra Erdi05 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Omü 12’nci Tanıtım Günleri05 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Miniklerden ‘İnci Kefali’ Mesajı05 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Hatay Mozayiğini Dünyaya Tanıtıyorlar05 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Futsal Lig’de Ankara Ve İzmir Finale Yükseldi05 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Şahinbeyli Minikler, Engellilerle Bir Araya Geldi05 Mayıs 2017 Cuma 16:33
  • Saruhanlı’daki Bayraklar Yenilendi05 Mayıs 2017 Cuma 16:33
  • Müzikseverler Bahar Konserinde Buluştu05 Mayıs 2017 Cuma 16:33
  • Çözüm Koleji Yarbay Yoldaş’ı Konuk Etti05 Mayıs 2017 Cuma 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti