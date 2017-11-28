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Saski Ekipleri İstanbuldere’de Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi

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Saski Ekipleri İstanbuldere’de Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi
SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İstanbuldere "de temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Sapanca turizminde önemli bir yere sahip olan ve Sapanca Gölü'nü besleyen önemli kaynaklardan İstanbuldere'yi temizledi. Özellikle dere üzerindeki köprülerin bulunduğu bölgelerden ciddi miktarda çöp çıkarılırken, kirliliğe neden olan materyaller arasında plastik poşetler, plastik, cam ve teneke şişeler, hazır yiyecek paketleri, battaniye, inşaat malzemeleri, ayakkabılar ve daha birçok materyal yer aldı. Ekipler tarafından yoğun bir çalışma sonucu temizlenen çöpler, torbalara doldurularak bertaraf edilmek üzere götürüldü.

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz şehrimizin en büyük içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü korumak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Bunun en önemli ayaklarından birisi olan, gölü besleyen ve doğal yaşamın önemli bir parçası olan derelerde de temizlik faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz İstanbuldere'de temizlik çalışması gerçekleştirerek mevcut kirliliği Sapanca Gölü'ne ulaşmadan temizlediler. Gölü besleyen diğer derelerde de temizlik faaliyetlerimize aksatmadan devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan her biri bize emanet olan doğal kaynaklarımızın kirletilmemesi noktasında duyarlılık bekliyoruz" denildi.

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