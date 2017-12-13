Saski Genel Müdürü Keleş, Kadem Başkanı Ve Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliği...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliği Gençlik Komisyonu Başkanı Rümeysa Keleş ve Gençlik Komisyonu üyelerini SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladı.

Gençlik Komisyonu'nun faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili bilgi alan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, komisyonun çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti. KADEM Sakarya Temsilciliği Gençlik Komisyonu üyeleri ile bir araya gelen SASKİ Genel Müdürü Keleş, güçlü bir toplum yapısının oluşturulmasında kadınların üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada KADEM'in sunduğu katkılar çok değerli. Gençlere sundukları destekler de ciddi bir itici güç. Toplumsal olarak başarılarımızın daha da ileriye taşınması için gençlerimizin özellikle üniversite yıllarını en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Temel eserlerden başlamak üzere sürekli okumalı, yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmelidirler. Küresel inovatif gelişmeleri de takipten geri kalmamalılar. Kültürel ve ahlaki değerlere bağlı bir yaşam vizyonu tercih eden gençlerimizin, ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması noktasında sağlam bir temele sahip olacaklarını düşünüyorum" dedi.