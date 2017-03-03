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Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’

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Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurum içi eğitimler ile hizmet kalitesini daha da yukarılara taşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurum içi eğitimler ile hizmet kalitesini daha da yukarılara taşıyor. Bu kapsamda sahada çalışan SASKİ personellerine "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

SASKİ, kurum içi eğitim programlarını yeni eğitimlerle sürdürüyor. İş Sağlı ve Güvenliği eğitim programları kapsamında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından sahada çalışan SASKİ personellerine "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi. 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen tarafından verilen eğitimlerde kazı işlemleri sırasında trafik akışının en güvenli şekilde sağlanması ve bu yönde alınması gereken önlemler konusunda ayrıntılı bilgiler verildi. SASKİ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sürekli Eğitim, Sürekli Gelişim" ilkesi doğrultusunda kurum içi eğitimlerimize devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle hizmet kalitemizi daha da arttırıyoruz" denildi.

Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’

Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’

Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’

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