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SASKİ’den 24,5 milyon liralık dev proje

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SASKİ’den 24,5 milyon liralık dev proje
Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgelerinin sorununu çözecek Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinin 24 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Bu proje tamamlandığında, Atakum ilçesi sınırlarındaki yer alan, Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgesinde yaşayan vatandaşların, atıksu sorunu çözüme kavuşacaktır. Tesis tamamlandığında, günde 11 bin 830 metreküp atıksu arıtılacak. 2050 yılında ise, günde 15 bin 600 metreküp atık suyun arıtılacağı öngörülmektedir” dedi.

Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde meydana gelebilecek taşkın ve su baskınlarından korumak için, bu proje kapsamında Çakırlar Değirmen Deresi ıslahının tamamlandığını kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: “Dere 7 metre iç açıklığın da, 5 metre 40 santimetre yüksekliğindedir. 205 metre uzunluğunda, 7 metre iç açıklığında, 4 metre yüksekliğinde ve 114 metre boyunda oluşmaktadır. Derenin ıslah çalışmaları tamamlanmış olup, toplam da 319 metrelik kısmı yapıldı.”

Demircioğlu, tesisin 18 Şubat 2018 tarihine kadar tamamlanması hedeflendiğini söyledi.

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