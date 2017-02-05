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Saski’den 350 Kilometrelik Yeni Hat

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Saski’den 350 Kilometrelik Yeni Hat
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Karasu, Kocaali ve Hendek'in 84 mahallesini kapsayan yeni...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Karasu, Kocaali ve Hendek'in 84 mahallesini kapsayan yeni bir içmesuyu projesini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Karasu, Kocaali ve Hendek'te 84 mahalleyi kapsayan içmesuyu projesi için ihaleye çıkacaklarının müjdesini veren SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Karasu'da 32, Kocaali'de 28 ve Hendek'te 24 mahallemizi daha sağlam altyapı ile buluşturuyoruz. Üç ilçemiz için hazırladığımız içmesuyu projesi kapsamında 350 kilometre içmesuyu hattı ve yeni içmesuyu depoları inşa edeceğiz. Projemiz için 13 Şubat Pazartesi günü ihaleye çıkıyoruz" dedi.

SASKİ olarak şehrin altyapı ve içmesuyu geleceğini garanti altına alacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini dile getiren Rüstem Keleş, "Bugüne dek şehrimizin 16 ilçesinde tüm mahallelere birinci sınıf içmesuyu ulaştırmak adına önemli yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Üç ilçemizi kapsayacak yeni bir içmesuyu projesini de hayata geçiriyoruz. Karasu, Kocaali ve Hendek'te 84 mahallemizi daha sağlıklı, bol ve kesintisiz içmesuyu ile buluşturacağız" şeklinde konuştu.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "İnşallah yatırımımızın tamamlanmasıyla söz konusu 84 mahallemizde içmesuyu anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacak. SASKİ olarak geleceğe dönük perspektiflerle hazırladığımız projelerle vatandaşlarımıza birinci sınıf içmesuyu ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu büyük yatırımımızın da şimdiden hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Saski’den 350 Kilometrelik Yeni Hat

Saski’den 350 Kilometrelik Yeni Hat

Saski’den 350 Kilometrelik Yeni Hat

Saski’den 350 Kilometrelik Yeni Hat

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