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Saski’den Eğitime Altyapı Desteği

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Saski’den Eğitime Altyapı Desteği
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Erenler Yeşiltepe İlk ve Ortaokulu Aile Birliği Başkanı...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Erenler Yeşiltepe İlk ve Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Emre Kokanalı ile Yerel Kültür Derneği Genel Sekreteri Cahit Kaytaz'ı SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladı.

Yeşiltepe İlk ve Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Kokanalı okullarından gerçekleştirilen yağmursuyu çalışması için SASKİ'ye teşekkür ederken, Dr. Rüstem Keleş ise eğitime hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yağmurlu günlerde okul bahçesinin çok büyük bir bölümünün sular altında kaldığını ve bu nedenle öğrencilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Yeşiltepe İlk ve Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Kokanalı, "Okulumuzda kot düşük olduğu için yağmursuları fosseptiği dolduruyor ve taşma yaşanıyordu. Durumu SASKİ'ye ilettik. Geldiler ve yaptıkları yağmursuyu çalışmasıyla sorunumuzu giderdiler. Son yaşanan yağışlarda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Öğrencilerimiz teneffüslerde bahçede diledikleri gibi dolaşıyorlar. İlginiz ve gerçekleştirdiğiniz çalışmalar için sizlere tüm okulumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

SASKİ Genel Müdürlüğü olarak eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, "Bu anlamda Bilinçli Su Kullanımı Eğitimlerimiz ve tesis gezilerimizle ilköğretimden yükseköğretime kadar öğrencilerimize katkı sunmaya gayret ediyoruz. Okullarımızda yaşanan ve bizi ilgilendiren sorunlara duyarsız kalmamız mümkün değil. Bu noktada bize gelen talep üzerine hemen harekete geçerek Yeşiltepe İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan yağmursuyu problemini ortadan kaldırdık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde okula yağmursuyu hatları döşedik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

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