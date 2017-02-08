Saski’den Sapanca’ya Yeni İçmesuyu Arıtma Tesisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca'ya hizmet sunacak yeni bir içmesuyu arıtma tesisi...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca'ya hizmet sunacak yeni bir içmesuyu arıtma tesisi için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Sapanca için yeni bir içmesuyu arıtma tesisi daha inşa edecekleri belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "İlçemiz için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Sapanca'da 10 mahalleye hizmet sunacak Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisimizin ihalesini 14 Şubat Salı günü gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Rüstem Keleş, "Kurum olarak şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına almak için planladığımız projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sapanca ilçemizde başlattığımız içmesuyu ve kanalizasyon projelerimizde ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçemiz için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Sapanca'ya bir içmesuyu arıtma tesisi daha kazandırıyoruz" diye konuştu.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Sapanca'da önemli projelerimiz devam ediyor. Sapanca Üst Köyler İçmesuyu projesinde sona yaklaştık. Yine Sapanca Yanık Kanalizasyon Hattı projemizde de çalışmalarımız sürüyor. Şimdi de vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyun kalitesini daha da yukarılara taşımak için bölgede yeni bir içmesuyu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Sapanca'nın Uzunkum, Ünlüce, Kuruçeşme, Nailiye, Hacımercan, Şükriye, Balkaya, Memnuniye, İlmiye ve Fevziye mahallerine hizmet verecek olan Memnuniye İçmesuyu Artıma Tesisimizin ihalesini gerçekleştiriyoruz. Proje ile vatandaşlarımızın musluklarına daha sağlıklı, bol ve kesintisiz içmesuyu ulaşacak. 14 Şubat Salı günü gerçekleştireceğimiz ihale ile çalışmalara başlayacağız. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.