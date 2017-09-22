Sason’da 33 Okulun Bakım Onarımı Tamamlandı

Batman'ın Sason ilçesindeki 33 okulun fiziki bakım ve onarım işlemleri tamamlanarak 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlandı.

Batman'ın Sason ilçesindeki 33 okulun fiziki bakım ve onarım işlemleri tamamlanarak 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlandı.

Sason ilçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının daha verilimi geçmesi amacıyla altyapının iyileştirilmesi ve fiziki yapıların onarımı kapsamında ilçe merkezinde ve köylerde faaliyet gösteren 33 okulun bakım onarım çalışmaları tamamlandığını bildirdi. Kaymakam Beyaz, "33 okulumuzun bakım onarımı bitti. 17 okulumuzun bakım onarımı ikinci program kapsamına alınmıştır. Kaymakamlık olarak eğitim öğretim kurumlarının daha verimli bir dönem geçirmesi için çalışmalar dönem boyunca devam edecek olup eğitim öğretim için her türlü ihtiyaçları ücretsiz karşılanacaktır" dedi.