Sason’un En Yüksek Dağına Türk Bayrağı Dikildi

Batman'ın Sason ilçesinde bir grup gönüllü genç ilçeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Garrame Dağı'na 15 Temmuz şehitleri anısına Türk...

Batman'ın Sason ilçesinde bir grup gönüllü genç ilçeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Garrame Dağı'na 15 Temmuz şehitleri anısına Türk Bayrağı dikti.

Dokuz metrelik Türk bayrağını Zeytinburnu Ak Parti Belediye Başkanı Murat Aydın'ın destekleri ile aldıklarını dile getiren gençlerden Bayram Soysal; "Araç yolu kapalı olduğu için büyük zorluklarla bayrağı buraya çıkardık. Yaklaşık 400 kilogramlık malzememizi 5 kilometre sırtımızda taşıdık. Sabahtan beri uğraştığımız bu bayrak mücadelesini bitirmiş olup Türk bayrağımızı dikmiş olduk. Bu bayrağımızı bütün 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyoruz. Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz'a ve bize bu 9 metrelik Türk bayrağını verenlere teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman devletimizin yanındayız, hiçbir vatan haini bu dağlarda rahat rahat gezemez. Bayrağımızı diktiğimiz için çok mutluyuz" dedi.