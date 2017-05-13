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Satışa Hazır 25 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Satışa Hazır 25 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 25 kilogram da kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 25 kilogram da kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Köprüdere köyünde uyuşturucu madde bulunduğu bir adres tespit eden ekipler operasyon yaptı.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 20 poşet içerisinde satışa hazır 25 kilo 690 gram kubar esrar maddesi, bir av tüfeği ve tüfeğe ait 23 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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