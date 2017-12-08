Satranç Birincileri Belli Oldu

Kırıkkale İl Satranç Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada birinciler belli oldu.

Kırıkkale İl Satranç Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada birinciler belli oldu.

Satranç İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan Satranç İl Birinciliği Turnuvası Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Turnuva 71 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Müsabakalarda rekabet ve heyecan üst seviyedeydi.

Düzenlenen turnuvada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yaptığı açıklamada, "Zeka geliştirici bir spor olan satrancın toplumun her kesiminden insanlar tarafından sevildiğini ve oynandığını bu turnuvada da gördük. İlimizde satrancın daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Müsabakalara katılan bütün sporcularımıza, il temsilciliğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcular Satranç Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanarak ilimizi temsil edecekler. İlimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.