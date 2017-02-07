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Satranç Şampiyonları Belli Oldu

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Satranç Şampiyonları Belli Oldu
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 4. Geleneksel Satranç Turnuvası beyin fırtınası estirdi.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 4. Geleneksel Satranç Turnuvası beyin fırtınası estirdi. Çocuk ve genç satranç ustalarını bir araya getiren turnuvada şampiyonlar belli oldu.

Üstad Satranç Kulübü iş birliğiyle düzenlenen turnuva; Afacanlar, Minikler, Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi. 6-16 yaş arası onlarca sporcunun katıldığı turnuva 2 gün sürdü. İsviçre sistemi ile 7 tur üzerinden yapılan ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun Satranç Yarışmaları Prosedürü'nün uygulandığı turnuvada sporcular, rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için büyük mücadele verdi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödül ve hediyelerini aldı. Afacanlar kategorisinde turnuvaya katılan tüm miniklere, dereceye girme şartı aranmaksızın madalya verildi.

Minikler kategorisinde Defne Göçer birinci, Yusuf Taha Özkan ikinci, Ömer Faruk Çetinkaya üçüncü olurken, bu kategoride dereceye girenlere ödüllerini Üstad Spor Kulübü'nden Turnuva Koordinatörü Adem Yüksekoğlu verdi. Küçükler kategorisinde ise birinciliği Veysel Kuş, ikinciliği Enes Atma, üçüncülüğü Betül Cemre İzi elde etti. Bu sporcular da ödüllerini, Hayal Kahvesi sahibi Ahmet Belli'nin elinden aldı. Yıldızlar kategorisinde de Onur Saygın Göçer birinci, Esmanur Çilekaya ikinci, Burak Hüseyin Güvenç üçüncü oldu. Bu kategorinin şampiyonlarına ödülleri Piazza AVM Müdürü Ufuk Cezmi Bilge tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular, kupa ve madalyanın yanı sıra elde ettikleri derecelere göre birbirinden güzel hediyelerin de sahibi oldu. Sporcular ödül töreni sonrası mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Satranç Şampiyonları Belli Oldu

Satranç Şampiyonları Belli Oldu

Satranç Şampiyonları Belli Oldu

Satranç Şampiyonları Belli Oldu

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