Satso’da ‘Bahar Meltemi’ Esti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten Türk Müziği Topluluğu "Bahar Meltemi" konseri ile dinleyenlere müzik dolu...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten Türk Müziği Topluluğu "Bahar Meltemi" konseri ile dinleyenlere müzik dolu güzel bir akşam yaşattılar.

SATSO organizasyonu ile Şef Hamdi İtil yönetiminde çalışmalarını yürüten SATSO Türk Müziği Topluluğu iki bölümden oluşan konserde toplam 19 eser seslendirdiler. Konsere Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Meclis Başkanı A. Akgün Altuğ, Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Dönem Meclis Başkanları; Fethi Sarıoğlu ve Adnan Borazancıoğlu, Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli iştirak etti. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin ardından Meclis Başkanı A. Akgün Altuğ, SATSO Türk Müziği Topluluğu Şefi SAÜ Öğretim Görevlisi Hamdi İtil'e ve koronun en küçük üyesine gecenin anlamına ithafen çiçek takdim etti.