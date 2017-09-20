Satso’da Girişimcilik Eğitimleri Hızla Devam Ediyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklaşa yaptığı girişimcilik eğitimi devam ediyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklaşa yaptığı girişimcilik eğitimi devam ediyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, zamanın ruhunu okuyarak girişimciliğe ayrı önem veriyor. Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında 3 yıldır devam eden ve 2017 yılında da yenilenen protokol kapsamında girişimci adaylarının eğitimleri sürdürülüyor. 2017 yılında toplam 750 girişimciye eğitim verme hedefiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul,

"Günümüzde girişimcilik katma değer yaratma, üretkenliği artırma, ekonomik büyüme, yenilikçi düşünme ve yeni istihdam alanları oluşturma bakımından oldukça önemlidir. Bundan dolayıdır birçok ülke girişimciliği politik bir öncelik haline getirmiştir. Globalleşme uluslararası ekonomiyi yeniden şekillendirirken ve hızla ilerleyen teknoloji dünya ekonomisinde her gün beklenmedik belirsizliklere sebep olurken, girişimcilik bu yeni ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm üretme de çok önemli bir unsurdur. Ülkemiz ve bir çok ülke girişimciliği politik bir öncelik haline getirmiştir. Bu noktadan hareketle, SATSO girişimciliğin bir zihniyet haline gelmesi konusunda deneyim ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel eğitimlerle ve iş fikirlerinin çalışır bir işletme haline gelmesi hedefiyle çalışıyor" dedi.

"8 aylık süreçte 500 girişimci eğitime katıldı"

Başkan Kösemusul sözlerinin devamında, "Girişimci adayları için, odamız ve Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında 2017 yılı için 750 kişiye yönelik girişimcilik eğitimi programı düzenlenmesi hususunda imzalanılan protokol kapsamında kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik eğitimlerine katılan girişimci adaylarına yönelik, toplamda 5 gün-32 saatlik ücretsiz eğitimler Odamız bünyesinde devam ediyor. Yılsonuna kadar toplam 25'şer kişilik 30 grup ve toplam 750 katılımcı katılacak olup girişimci adayının faydalanacağı eğitim programları hızla devam ediyor. Şu ana kadar 20 grup eğitimi yapıldı ve 500 girişimci eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Eğitimi başarıyla tamamlayan Girişimciler KOSGEB'ten 50 Bin TL Hibe, 100 Bin TL Faizsiz Kredi imkanından yararlanmaya hak kazanmak için gereken bilgi ve tecrübeye sahip olmuş oldular. Girişimcilik eğitiminin bir parçası olan İŞKUR girişimcilere hem girişimcilik eğitiminin düzenleyicilerinden biri olarak hem de eğitime katılan girişimci adaylara 20 TL Günlük Kursiyer Ücreti vererek destek oluyor" diye konuştu.

"Girişimcilik kavramı ve girişimci de olması gereken özellikleri taşır"

Eğitim süreçleri ile ilgili bilgi veren Girişimcilik Kursu Eğitmeni Muharrem Demircan ise yaptığı açıklamada, "Her grup için toplam 5 gün süren eğitimlerde birinci gün-KOSGEB Girişimcilik Desteğinin süreç ve kuralları, Girişimcilik kavramı ve girişimci de olması gereken kişilik özellikleri tartışılır. Ayrıca İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar gibi konularda genel bilgi verilir. 2.gün-İş Planında olması gereken, pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan konularında bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirmede tecrübe paylaşımı da yapıldığı için bu kavramların önemi kavranmış olur. Bu öğrenmeyi daha da pekiştirmek için Cıı-Girişimcilik Simülasyonu kullanılır, bu simülasyonda sanal ortamda belirli bir sanal sermaye ile bir yatırım yapılır, yatırım sürecinde belirli dönemlerde pazarlama, üretim, finansal konularda kararlar alınır. Bu kararların neticeleri simülasyonda ortaya çıktığında Kafamızda sonuçlarla simülasyonda çıkan sonuç karşılaştırılır. Aradaki farkların nedenleri tartışılır. Kişiler bu değerlendirmelerden yola çıkarak kendi iş fikirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini görüp çözüm arayışına girerler. Böylece gerçek hayata geçmeden önce yatırım ve girişimciliğin süreçlerini, riskli durumları, uygulanan pazarlama-üretim-büyüme vb, stratejilerin sonuçlarını anlık değerlendirmeye tabi tutmuş olur. Yani Girişimci İş fikrini gerçek hayata taşımadan önce bir testten geçirmiş olur. Bizi yönlendiren temel felsefeyi şöyle ifade edebiliriz: İnsan uygulamayla öğrenir. Öğrenme için deneyimlemek gerekir çünkü gerçek eğitim, deneyimdir. Normalde MBA derslerinde kullanılan CII-Girişimcilik Simülasyonu, girişimcilere uygun hale getirilerek eğitimin bir parçası haline getirilmiştir 3-4-5.gün-Geri kalan 3 günde Girişimcinin İş Fikrinin Fizibilitesi çıkarılır: satış planı-varsa üretim planı-işletme giderleri planı-kar zarar planı. Son eğitim gününe geldiğimizde girişimcilerin iş planının taslağı bitmiş olur. İş Fikrinin girişimcilik fizibilitesi çıkarılmalı, bir yalın üretim tekniği uygulaması olan kağıt üstünde KAİZEN yöntemiyle projedeki açıklar ortadan kaldırılır" şeklinde konuştu.