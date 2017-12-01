Saü’de “Davranış Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar” Konulu Bir Seminer Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu tarafından ortaklaşa olarak "Davranış Bilimlerinde...

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu tarafından ortaklaşa olarak "Davranış Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar" konulu bir seminer düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan seminerde Freud Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Mütevelli Başkanı, İliria Balkan Üniversitesi Türkiye Genel Koordinatörü ve Eğitim Konfederasyonu Başkanı Prof. Dr. Ali İlseven ve Profesyonel Yaşam Koçu ve NLP (Nörolinguistik/Duyu-Dil Programlama) Uzmanı Harun Gökçekaya konuşmacı olarak katıldı. Seminere Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zafer Danış, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğretim üyeleri ve öğrencilerden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Seminerin açılışında konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, her insanın riski de imkanı da içinde barındırdığını, ancak risk ve imkanın aynı zamanda birbiriyle karşılaştığında ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Daşcıoğlu, "İnsanın yüceliği kavramını kaybetmemeliyiz. Kendimize saygı duymalıyız. Bunun karşımızdaki kişiye duyduğumuz saygıdan kaynaklandığını da unutmamalıyız" diye konuştu. Prof. Dr. Mehmet Zafer Danış, konuşmasında davranışların özellikle bilinmeyen taraflarıyla ele alınması gerektiğini ifade ederek, "Bunu bir buz dağının altında yatan kitleye benzetebiliriz. Yapılan eylem, hal ve hareketler aslında dışa yansımış süreçlerdir. Ama bu süreçlerin altında insanın ruh durumu yatmaktadır" dedi.

"Vizyonunuz olsun"

Prof. Dr. Ali İlseven, seminerde gençlerde liderlik becerisi geliştirme yöntem ve teknikleri, insan ilişkilerinde davranış gözlemleme, analiz etme ve yorumlama süreçleri, beden dili ve iletişim çatışmaları, görsel, işitsel ve kinestetik zeka çeşitleri ve öğrenme biçimleri, psikanalizde hipnoz teknikleri ve astral beden eğitimleri verdi. İnsanların karşısındaki kişiden her zaman kendisi gibi olmasını beklediğini belirten Prof. Dr. Ali İlseven, "Karşımızdaki insana inançlarımızı dayatmaya çalışıyoruz. Diyelim ki karşınızdaki kişi sizi sevdiği için kendisinden vazgeçti. Lütfen açıkça düşünün, kendisine hayrı olmayanın size hayrı olur mu? Lütfen değer verdiğiniz insanların sizin için değişmesini beklemeyin. O zaten değer veriyorsa aranızda bir uyum sistemi vardır" dedi. Hayata dair uzun vadeli ve geniş planlamalar yapmak gerektiğine dikkat çeken İlseven, bu konuda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İlseven, "Bizimle aynı istikamette olan insanlarla bilgi alışverişini sürekli kılmalıyız. Vizyon oluşturun. Bir vizyonunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Alanınız da uzmanlaşıp alanınızla ilgili vizyonlar yaratın. Her türlü imkan elinizde" ifadelerini kullandı.