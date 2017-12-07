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Saü’de ’Gençlik Şöleni’ Düzenlendi

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Saü’de ’Gençlik Şöleni’ Düzenlendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Gönüllüler Topluluğu tarafından "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Gönüllüler Topluluğu tarafından "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen şölende söyleşi, konser ve stand-up gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın katıldığı söyleşiyle başlayan etkinlikte Yusuf Goncagül müzik dinletisi ile Samet Demir ise stand-up gösterisi ile yer aldı. Süleyman Ragıp Yazıcılar, söyleşide dünyanın zulüm içinde olduğunu belirterek, "Şu devirde de çok zulüm, zalim ve mazlum var. Kayıtsız kalırsak, yok sayarsak yapamayız. Bizim meşrebimizde bu yok. Geçmişteki firavun gibi bugünün zalimleri de kâbuslarla uyanıyorlar. Türkiye'nin başına ne geldiyse, ne geliyorsa, ileride ne gelecekse hep aynı mayadandır. Bizim zulümle başımız derttedir. Biz zalimden nefret eder, mazlumu çok severiz. Geleneğimizde bu vardır. Aramızda da zalime karşı mesafesini koymayan ve mazlumu sevmeyen varsa kendini sorgulamalı. Bizim zulümle olan derdimiz yeryüzündeki en büyük asaletimizdir. Zalimden nefret eden, mazlumu seven tarafımız ise şu an dünyanın en nefret ettiği huyumuzdur" dedi.

Etkinlik, söyleşinin ardından müzik dinletisi ve stand-up gösterisi ile devam etti.

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