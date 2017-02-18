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Saü’de “Kadim Sazların Sırrı” İsimli Etkinlik Düzenlendi

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Saü’de “Kadim Sazların Sırrı” İsimli Etkinlik Düzenlendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından "Kadim Sazların Sırrı: Halk Çalgılarında Orkestrasyon" adlı etkinlik düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından "Kadim Sazların Sırrı: Halk Çalgılarında Orkestrasyon" adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ Devlet Konservatuarı'nda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Kazakistan Jurgenov Ulusal Sanat Akademisi öğretim üyesi Şef Kompozitör Prof. Dr. Kaıyrgazy Tolen katıldı. Kazakistan yöresel enstrümanlarını tanıtan Prof. Dr.Tolen, "Biz sahip olduğumuz yerel enstrümanları korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Sizin de ud gibi ve ney gibi enstrümanlarınızı koruduklarınızı görmek çok güzel" diye konuştu.

Etkinlikte kendi eserlerini anlatan Tolen, "Birçok ülkede konser veriyoruz ve bunlardan biri de Amerika. Biz Amerika'da kendi bestelerimizin yanında onların eserlerini de kendi enstrümanlarımızla çalıyoruz. Konserlerimiz çok ilgi görüyor, her konserimizde biletler yok satıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kaıyrgazy Tolen programda eserlerinden birkaç tanesini Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileriyle beraber icra etti. Etkinlik sonunda katılımlarından dolayı Prof. Dr. Kaıyrgazy Tolen, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hatice Selen Tekin tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Saü’de “Kadim Sazların Sırrı” İsimli Etkinlik Düzenlendi

Saü’de “Kadim Sazların Sırrı” İsimli Etkinlik Düzenlendi

Saü’de “Kadim Sazların Sırrı” İsimli Etkinlik Düzenlendi

Saü’de “Kadim Sazların Sırrı” İsimli Etkinlik Düzenlendi

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