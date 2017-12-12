Saü’de ‘Malzeme Bilimi Ve Sanayi’ Konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Topluluğu tarafından "Sanayide Malzeme Bilimi" adlı bir konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Topluluğu tarafından "Sanayide Malzeme Bilimi" adlı bir konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan konferansa ASAŞ Alüminyum ARGE Mühendisi Cem Mehmetalioğlu ile Ford Otosan Kalıp Bakım ve İmalat Takip Ekip Lideri Mehmet Burak Mısırlı konuşmacı olarak katıldı. Konferansta ASAŞ'taki metalürji mühendisliği uygulamalarından bahseden Cem Mehmetalioğlu, iş başvurularında dikkat etmeleri gereken noktaları öğrencilere aktardı. Mehmetalioğlu, "Tüm sektör için yabancı dil çok önemli. ARGE merkezi için yüksek lisans ve doktora yapmış kişilere öncelik veriliyor. Bölüm çok fazla mezun verdiği için diğer bölümlerde de kendinizi kanıtlamış olmanız gerekiyor" dedi. ASAŞ'ta yapılan ARGE çalışmaları ve üretime kadar olan bütün aşamalar hakkında da öğrencileri bilgilendiren Mehmetalioğlu, "Raylı sistemler artık alüminyuma geçiyor. Demir-çelik raylı sistemlere ve otomotive çok ürün sağlanıyor. Buna karşılık yeni tasarımlar çok net gösteriyor ki yeni ürünler alüminyum olacak. Çeliğin gerekli olduğu ürünlerde alüminyumun kullanıldığını görüyoruz. Bu sebeple alüminyum sektörü büyüyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Burak Mısırlı da Ford Otosan hakkında bilgi verdi ve üretim aşamalarından söz etti. Mısırlı, "Bakım, mühendislik, kalıp ve imalat olarak dört ekibimiz var. Günde yaklaşık bin 500 araba üretiyoruz. Yoğun tempoyu seviyorsanız üretim işinde olmanızı öneririm. Günümüz sürekli problem çözme, problem geliştirme ve yaşanılan problemin tekrarlanmaması için mühendislik bilimlerini kullanarak çözüm üretmek ile geçiyor" ifadelerini kullandı.