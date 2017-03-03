Saü’de ‘Somali-türkiye Dayanışma Günü’ Düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Somalili Öğrenciler Topluluğu ile Uluslararası Akademik İşbirliği Öğrenci Topluluğu tarafından "Somali-Türkiye Dayanışma Günü" düzenlenecek.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 3 Mart Cuma günü yapılacak etkinlikte Somali'nin Tarihi ve Kültürel Tanıtımı, Seçme Somali Şarkı İcrası, Somali'nin Yemek Kültüründen Örnekler, Somali Halk Dansı Gösterisi ve Sürpriz Afrika Dansı Gösterisi yer alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.