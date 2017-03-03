Saü’de ‘Somali-türkiye Dayanışma Günü’ Düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Somalili Öğrenciler Topluluğu ile Uluslararası Akademik İşbirliği Öğrenci Topluluğu tarafından "Somali-Türkiye Dayanışma...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Somalili Öğrenciler Topluluğu ile Uluslararası Akademik İşbirliği Öğrenci Topluluğu tarafından "Somali-Türkiye Dayanışma Günü" düzenlenecek.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 3 Mart Cuma günü yapılacak etkinlikte Somali'nin Tarihi ve Kültürel Tanıtımı, Seçme Somali Şarkı İcrası, Somali'nin Yemek Kültüründen Örnekler, Somali Halk Dansı Gösterisi ve Sürpriz Afrika Dansı Gösterisi yer alacak.