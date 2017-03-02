  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi

» »
Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Yaşayan Mimar Sinan" adlı bir etkinlik düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Yaşayan Mimar Sinan" adlı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak İnşaat Mühendisi Ahmet Aygün katıldı. Osmanlı Devletinin baş mimarlarından Mimar Sinan hakkında bilgi veren Aygün, "Sinan'ın milliyeti hakkında çok fazla rivayet var ama ben bu tartışmaya girmek istemiyorum. Sinan Osmanlı İmparatorluğunun baş mimarıydı ve Osmanlı İmparatorluğu pek çok farklı etnik yapıdan oluşan bir imparatorluktu. O yüzden onun milliyetini tartışmak doğru değil. Sinan 1490 Kayseri Ağırnas doğumludur. Kayseri'den devşirilerek İstanbul'a getiriliyor. 1538 yılında Prut Nehrine yaptığı köprü sonrasında Baş Mimarlık konumuna getiriliyor" dedi.

Sinan dünyanın "Yıldız Mimarı" idi

Mimar Sinan'ın birçok kesimden meraklısı olduğunu ifade eden Aygün, New York Times yetkililerinin Koca Sinan'ı araştırmak için Türkiye'de yaptıkları araştırmadan da bahsetti. Aygün, "New York Times yetkilileri Türkiye'de Sinan'ı araştırmaya geldiklerinde, bizim rehberlerimiz Sinan'ı anlatırken onu Michelangelo ile bir tutarak ve onunla kıyaslayarak örnekler veriyorlar. Ancak Times yetkilileri yaptıkları araştırmada şu kanıya varıyorlar: "Sinan dünyanın en iyi mimarı ve onu başka mimarlar ile kıyaslamak ona bir hakarettir." Ardından Sinan'a "Yıldız Mimar" yani mimarların en iyisi unvanına layık gördüler" diye konuştu. Sinan'ın dönemin padişahları zamanındaki icraatlarına ve dönemin olaylarına değinen Aygün, "Tezkiretü'l Bünyan adlı eserde Sinan'ın çektiği sıkıntılar ve yaşantısı anlatılır. Sinan üç padişah döneminde Baş Mimar olarak görev yapmıştır. Bunlar Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim Han ve III. Murat Han'dır. Sinan'ın en büyük işleri su yolları ve kemerleriydi. Bu işler arasında en büyüğü ise Kırkçeşme su yoludur. Bu su yolu 55 kilometre uzunluğunda ve 53 milyon kese altın ile yaptırılmış bir iştir" şeklinde konuştu. Koca Sinan'ın eserleri hakkında da bilgi veren Aygün, "Sinan Avrupa, Asya ve Arabistan olmak üzere birçok coğrafyada eser bırakmış bir mimardır. Mekke'den Buda'ya kadar, bu coğrafyaların hemen hemen her yerinde eserleri vardır. Yazılı kaynaklarda 477 eseri olduğu belirtilir. Bunların içinde camiler, mescitler, türbeler, medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köşkler, köprüler bulunmaktadır. Kabe'nin kapısının da onarımını yaptığı ile ilgili kayıtlar var. Ancak kendisinin kayıtlarda olmayan daha fazla eseri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi

Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ygs Sınavına Girecek Adaylara Önemli Duyuru02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Osmangazi Liderlerini Yetiştiriyor02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • Ülkü Ocakları Mhp Genel Başkanı Bahçeli’yi Ziyaret Etti02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • Karaduman, “Maden Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz”02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • Sindelhöyük Mahallesi Yenice İlkokulunda Kütüphane Açılışı Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” Toplantısı Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • İlköğretim Okulunda Yangın Tatbikatı02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • Halk Günü Toplantılarının Altıncısı Eflani’de Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • Kampta Kalan Suriyelilere Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı02 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • Cide’de Trafik Kazası: 1 Yaralı02 Mart 2017 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti