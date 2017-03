Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Yaşayan Mimar Sinan" adlı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak İnşaat Mühendisi Ahmet Aygün katıldı. Osmanlı Devletinin baş mimarlarından Mimar Sinan hakkında bilgi veren Aygün, "Sinan'ın milliyeti hakkında çok fazla rivayet var ama ben bu tartışmaya girmek istemiyorum. Sinan Osmanlı İmparatorluğunun baş mimarıydı ve Osmanlı İmparatorluğu pek çok farklı etnik yapıdan oluşan bir imparatorluktu. O yüzden onun milliyetini tartışmak doğru değil. Sinan 1490 Kayseri Ağırnas doğumludur. Kayseri'den devşirilerek İstanbul'a getiriliyor. 1538 yılında Prut Nehrine yaptığı köprü sonrasında Baş Mimarlık konumuna getiriliyor" dedi.

Sinan dünyanın "Yıldız Mimarı" idi

Mimar Sinan'ın birçok kesimden meraklısı olduğunu ifade eden Aygün, New York Times yetkililerinin Koca Sinan'ı araştırmak için Türkiye'de yaptıkları araştırmadan da bahsetti. Aygün, "New York Times yetkilileri Türkiye'de Sinan'ı araştırmaya geldiklerinde, bizim rehberlerimiz Sinan'ı anlatırken onu Michelangelo ile bir tutarak ve onunla kıyaslayarak örnekler veriyorlar. Ancak Times yetkilileri yaptıkları araştırmada şu kanıya varıyorlar: "Sinan dünyanın en iyi mimarı ve onu başka mimarlar ile kıyaslamak ona bir hakarettir." Ardından Sinan'a "Yıldız Mimar" yani mimarların en iyisi unvanına layık gördüler" diye konuştu. Sinan'ın dönemin padişahları zamanındaki icraatlarına ve dönemin olaylarına değinen Aygün, "Tezkiretü'l Bünyan adlı eserde Sinan'ın çektiği sıkıntılar ve yaşantısı anlatılır. Sinan üç padişah döneminde Baş Mimar olarak görev yapmıştır. Bunlar Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim Han ve III. Murat Han'dır. Sinan'ın en büyük işleri su yolları ve kemerleriydi. Bu işler arasında en büyüğü ise Kırkçeşme su yoludur. Bu su yolu 55 kilometre uzunluğunda ve 53 milyon kese altın ile yaptırılmış bir iştir" şeklinde konuştu. Koca Sinan'ın eserleri hakkında da bilgi veren Aygün, "Sinan Avrupa, Asya ve Arabistan olmak üzere birçok coğrafyada eser bırakmış bir mimardır. Mekke'den Buda'ya kadar, bu coğrafyaların hemen hemen her yerinde eserleri vardır. Yazılı kaynaklarda 477 eseri olduğu belirtilir. Bunların içinde camiler, mescitler, türbeler, medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köşkler, köprüler bulunmaktadır. Kabe'nin kapısının da onarımını yaptığı ile ilgili kayıtlar var. Ancak kendisinin kayıtlarda olmayan daha fazla eseri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.