Savaş; “Ülkemiz Ve Dünyada Son 10 Yılda Ciddi Anlamda Siyasi Bir Takım Planlar Ve Oyunlar Tertip Edilmektedir”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ülkemiz ve Dünya'da son 10 yılda ciddi anlamda siyasi bir takım planların ve oyunların tertip edildiğini...

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ülkemiz ve Dünya'da son 10 yılda ciddi anlamda siyasi bir takım planların ve oyunların tertip edildiğini söyledi.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ekrem Savaş, Üniversite akademik ve idari personeli ile Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde tanışma toplantısı düzenledi.

Toplantıda Konuşan Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi'nin başarısı için tüm akademik ve idari personelin ellerini taşın altına koymaları gerektiğini kaydetti.

Uşak Üniversitesi'nin 200 üniversite arasından 128'nci sıralarda olduğunu belirten Savaş, bu sıralamanın kendisi adına gurur verici bir durum olduğunu dile getirdi.

Savaş, ayrıca son 10 yıldır Dünya ve Türkiye'de ciddi anlamda siyasi bir takım oyunların ve planların tertiplendiğine de değindi.

Türkiye'de yeteri kadar çalışılmayıp üretim yapılmadığından ve proje üretilmediğinden savunma Sanayide çalışacak kalifiyeli kişilerin bulunmadığına vurgu yapan Rektör Savaş, Batılı Ülkelerin ise neredeyse gece gündüz çalışıp proje ürettiklerinden bahsetti.

Sözlerine şöyle devam eden Savaş; " Geleceklerini sadece başkalarının gözyaşları üzerine veya onların açlık ve sefaletleri üzerine kurmak isteyen ve dünyayı tekrar şekillendirmek isteyen dünya devletlerinin bazıları adını Arap baharı koydukları yeni bir senaryo ile önce Libya sonra Suriye ve bir takım yeni programlarla gündeme geldi. Son 10 yılda hızla gelişen ülkemizde yollarıyla, barajlarıyla, savunma sanayisi ile hastaneleri ile akla gelen bütün teknolojik gelişmeleriyle hızla gelişen bu ülkemizi birileri engel olmaya çalışıyor. Yıllardır onlar bize şunu söyledi. Biz verelim siz alın ömür boyu faizi ile beraber bize ödeyin biz hep gelişmiş ülke olalım siz de hep kalkınmakta olan ülke olarak kalın alın yazınıza yazın ve böyle devam edin gidin, ne zaman biraz kalkınmaya başladık dediler durun bakalım nereye gidiyorsun ve bunun neticesi gördüğünüz gibi daha önce bir takım acı olaylarla beraber 15 Temmuz 2016'da bu memleketin vergileriyle alınmış olan silahları bu millete doğrultan hain bir Fötö terör örgütü ile karşı karşıya kaldık. Ama millet Elhamdülillah sokaklara çıktı ve geçmişte olduğu gibi Çanakkale'de ne yaptıysa 15 Temmuz'da aynısını yaptı. Bundan sonrada yapmaya devam edecektir. Bu memleketin bayrağına bu milletin bölünmezliğine göz dikenlerin hevesleri kursaklarında kalsın" dedi.

Konuşmanın ardından Üniversite akademik ve idari personelle birlikte tanışma adına düzenlenen kokteyle katılan Rektör Savaş burada öğretim görevlileri ile sohbet etti.