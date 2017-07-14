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Savaşta Yağmaladığı Tabloları Satmaya Çalışan Suriyeli Eski Asker Yakalandı

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Savaşta Yağmaladığı Tabloları Satmaya Çalışan Suriyeli Eski Asker Yakalandı
Ülkesindeki iç savaştan faydalanarak müzeden yağmaladığı iki tabloyu satmaya çalışan Suriyeli eski asker, Mersin'de jandarma ekiplerince yakalandı.

Ülkesindeki iç savaştan faydalanarak müzeden yağmaladığı iki tabloyu satmaya çalışan Suriyeli eski asker, Mersin'de jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tabloları 150 euroya satmaya çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu bir şahsın merkez Mezitli ilçesi Soli Kavşağı civarındaki evinde arama yaptı. Evde yapılan aramada 1 adet "av ve insan" tasvirli altın işlemeli olduğu değerlendirilen tablo ile 1 adet "Meryem Ana, Hz. İsa ve arkadaşları" tasvirli olmak üzere iki adet tablo ele geçirildi. Mersin Müze Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda eserlerin her ikisinin de orijinal olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının Özgür Suriye Ordusu'nda mühendis teğmen olarak görev yaparken istifa ettiği öğrenildi.

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