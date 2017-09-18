Savaştan Kaçan Suriyeliler Yangından Son Anda Kurtuldu

Kahramanmaraş'ta dün çıkan yangında evleri kül olanlar yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ta dün çıkan yangında evleri kül olanlar yardım bekliyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak 5 yıl önce Kahramanmaraş'a gelen Hamide Abbut, yangında canlarını son anda kurtardıklarını söyledi.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Evlerini kaybeden vatandaşlar, yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 5 yıl önce Kahramanmaraş'a gelen Hamide Abbut, yangında canlarını son anda kurtardıklarını ifade ederek, "Oğlum hanımıyla odada oturuyorlardı, dumanı görür görmez dışarı çıktılar. Ateşin arka taraftan geldiğini gördük, oğlum yukarı çıkmaya çalıştı ama çıkamadı. Bağırışlarını bizde sonradan duyduk. Geldiğimizde oğlumla hanımı bağırıyor. Ne oldu oğlum diye sordum, "Ev yanıyor" dedi. Bütün eşyalarımız yandı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer bize yardım edeceklerini söylediler" dedi.

Yangında her şeylerini kaybettiklerini söyleyen Mehmet Öksüz ise, "Biz Dereköy'de babamın evindeydik, geldik evimiz yanmış bu şekilde olmuş. Yan taraftaki evde kardeşimin eşyaları vardı, düğün hazırlığındaydık. Düğün eşyalarımız da yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı her şey yandı. Paramız, pulumuz, altınlarımız hepsi yandı gitti" diye konuştu.