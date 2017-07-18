Savaştan Kaçtı Denize Can Verdi

Kırklareli'nde yasak bölgede denize giren Suriyeli şahıs suda boğuldu.
Olay Kırklareli'nin İğneada Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Gölü mevkisinde milli park sahası içerisinde yer alan ve denize girilmesi yasak olan bölgede Suriye uyruklu M.B. isimli şahıs serinlemek amacıyla girdiği denizde boğuldu. Denizden çıkarılan Suriyeli M.B. otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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