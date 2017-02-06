Savaştan Kaçtı, Tırın Altında Can Verdi

Ülkesindeki savaştan kaçarak Kayseri'ye gelen 24 yaşındaki Iraklı genç kadın, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Ülkesindeki savaştan kaçarak Kayseri'ye gelen 24 yaşındaki Iraklı genç kadın, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Irak'taki savaştan kaçarak Ankara'ya gelen Iraklı aile, buradan şehirlerarası otobüs ile Kayseri'ye geldi. Otogarın bulunduğu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde inen Iraklı aileden 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Meryem M., otobüsten indikten sonra Nayman Caddesi'nden karşıya geçmek istedi. Meryem M., bu sırada caddeye dönen A.Y. (39) yönetimindeki 38 ZF 804 plakalı tırın altında kaldı. İhbar üzerine kısa süre içerisinde kaza yerine gelen sağlık ekipleri Meryem M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda da güvenlik önlemi aldı.

Meryem M.'nin çocukları ve ailesi de olayın şokunu yaşarken, gözyaşları içerisinde Meryem M.'nin cansız bedenine baktı. Meryem M.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.