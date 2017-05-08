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Savcı Durmuş, Göreve İade Edildi

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Savcı Durmuş, Göreve İade Edildi
17 Mart'ta ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Şevki Durmuş, son kararnameyle görevine iade oldu.

17 Mart'ta ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Şevki Durmuş, son kararnameyle görevine iade oldu.

Geçtiğimiz 17 Mart'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında HSYK soruşturmasıyla meslekten ihraç edilen Milas Cumhuriyet Savcılarından Şevki Durmuş, son kararnameyle görevine iade oldu. Durmuş hakkında yapılan araştırma, örgütle herhangi bir iltisakı bulunmadığı belirlendi. Durmuş, bunun üzerine son kararnameyle göreve iade oldu. Durmuş'la birlikte sulh hukuk hâkimi Mevlüt Sarıkaya da ihraç olmuştu. Ancak Sarıkaya'nın durumunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

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