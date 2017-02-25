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Savur Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

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Savur Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Mardin'de DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mardin'de DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile S.İ., M.Z.G., O.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Polis ekiplerince belediyede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan Alökmen ve diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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