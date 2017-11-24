Sayan: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

Kırıkkale'de düzenlenen açılışta açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddete yönelik açıklamalarından dolayı tüm kadınlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kamu binalarının açılışı için Kırıkkale'de bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı. Bakan Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddete yönelik açıklamalarından dolayı tüm kadınlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

ENGELLİLERE 5 BİN KAMU KADROSU

Bakan Kaya, "Özellikle kız çocuklarımızın eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için pozitif ayrımcılıkla destekledik. 2002 yılında yüzde 45 olan ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranını bugün yüzde 83'lere çıkartmanın gururunu yaşıyoruz. Yine kız çocuklarının yüksek öğretime devam etme oranı yüzde 14'lerden yüzde 45'lere ulaştı" dedi. İşletmesi Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yapılan Engelsiz Kafe açılışına katılan Bakan Sayan Kaya, "Kamuda 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 50 binin üzerine çıkarttık ve 2018 yılı içerisinde de inşallah 5 bin engelli memur alacağız. Engelliler için e-KPSS'yi getirdik. Sizler için getirdik" diye konuştu.

Kırıkkale'de açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddete yönelik açıklamalarına değinen Kaya, "Maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı çok talihsiz bir konuşmaya yine imza attı. Hem bütün toplumumuzu hem kadınlarımızı derinden üzdü, Kılıçdaroğlu. Ben ana muhalefet genel başkanını tüm kadınlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE