Sazlık Alan Yandı, 12 Dönüm Seralık Alan Zarar Gördü

Mersin'in Anamur İlçesi'nde muz ve çilek seralarının yakınında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Mersin'in Anamur İlçesi'nde muz ve çilek seralarının yakınında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 12 dönüm muz ve çilek serasının zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Mahallesi Antalya- Mersin karayolu üzerinde bulunan muz ve çilek seralarının yakınında bulunan 15 dönümlük sazlık alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik tellerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sazlık alana bir anda yayıldı. Mahallede bulunan vatandaşlar itfaiyeye durumu bildirdi. İtfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia eden mahalleli tepki gösterdi. Yangında 12 dönüm muz ve çilek seralarının yandığı belirtildi. Yangın yerine yakın bir ev ve evin yakınındaki başka buz serası da son anda yanmaktan kurtarıldı. Yangın sırasında Antalya- Mersin karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yol tekrardan trafiğe açıldı.

Yangının neden çıktığı araştırılırken, zararın günün ağarmasının ardından kendini göstereceği belirtildi.