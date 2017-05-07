  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Schleswig-holstein Seçimlerinden Koalisyon Çıktı

» »
Schleswig-holstein Seçimlerinden Koalisyon Çıktı
Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti'nde bugün yapılan eyalet seçimlerinin galibi, yüzde 33.8 oy alarak Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU...

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti'nde bugün yapılan eyalet seçimlerinin galibi, yüzde 33.8 oy alarak Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oldu.

Sosyal Demokrat Parti bir önceki seçine göre oylarını yüzde 30.4 oranından yüzde 26.7'ye gerileyerek ikinci parti oldu. Cem Özdemir'in partisi Yeşiller ise bir önceki seçime göre yüzde 0.7 oranında düşüşle 12,7 oy oranı ile üçüncü sırada yer alırken, Liberal Parti FDP ise 10.7 oranı ile dördüncü parti oldu. Irkçı Almanya için Alternatif Partisi AfD ise 5,5 oranında oy olarak Schleswig-Holstein eyalet meclisine girmeyi başardı.

Schleswig-Holstein seçimleri 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak federal meclis seçimlerine önemli bir sınav oluşturdu. Schleswig-Holstein eyalet meclisinde 69 sandalye bulunuyor. Hiç bir parti tek başına 35 sandalyeye sahip olamadığı için Schleswig-Holstein eyaleti koalisyonla yönetilecek. Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yaklaşık 2 milyon 300 bin seçmenin yüzde 79'u sandığa giderek tercihlerini kullandı. Eyalette bu seçimlerde ilk kez 16 yaşındakilere de seçme hakkı kullanıldı.

2012 yılında yapılan seçimlerde CDU oyların yüzde 30,8'ini, SPD ise yüzde 30,4'ünü almıştı. Yeşillerin oy oranı yüzde 13,2, FDP ve Korsanların oyları ise yüzde 8,2 olmuştu. Korsanların bu seçimlerde meclise girme şansı bulunmuyor. SSW ise oyların yüzde 4,6'sını almıştı. Danimarkalı azınlık grubun kurduğu parti SSW, yüzde 5 seçim barajından muaf tutuluyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan’da Terör Operasyonu07 Mayıs 2017 Pazar 17:28
  • Kosova’da Okuma Bayramı Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 16:38
  • Kuzey Kore, Bir Abd Vatandaşını Daha Alıkoydu07 Mayıs 2017 Pazar 16:28
  • Mısır’da Feci Kaza: 9 Ölü07 Mayıs 2017 Pazar 15:48
  • Pakistan: “5 Afgan Kontrol Noktası İmha Edildi”07 Mayıs 2017 Pazar 15:43
  • Akıncı: “Doğu Akdeniz’de Barış Şarkılarını Duymak İsteriz”07 Mayıs 2017 Pazar 15:18
  • Fransızlar Macron İçin Değil, Le Pen’e Karşı Oy Veriyor07 Mayıs 2017 Pazar 14:53
  • Bakan Nabi Avcı Bakü’de Şehitlikleri Ziyaret Etti07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
  • Cumhurbaşkanı Adayı Macron Sandık Başında07 Mayıs 2017 Pazar 13:38
  • Aşırı Hızlı Sürücü Yoldan Geçen Kadına Çarptı07 Mayıs 2017 Pazar 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti