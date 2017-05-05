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SCIO ile bütünsel sağlık

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SCIO ile bütünsel sağlık
SCIO daha önce varlığını bilmediğimiz, çok farklı ve gelişmiş bir sağlık uygulaması. Modern tıbbın hayatımıza kattığı yeni kavramlardan biri...

SCIO cihazını Türkiye’ye getiren ilk polikliniklerden biri olan Özel Dermamed Poliklinikleri’nin kurucusu Dr. Levent Türbedar, bizi konu hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

Vücudu kendi doğal gücüyle dengelemek

Dr. Levent Türbedar, SCIO ile gıda duyarlılığından alerjiye, uykusuzluktan anksiyeteye, organ zayıflıklarından viral hastalıklara kadar tüm fonksiyonel rahatsızlıkları saptamanın, hasarı temizlemenin ve vücudu kendi doğal gücünü kullanarak dengelemenin mümkün olduğunu söylüyor.

“SCIO, bir biyogeribildirim cihazı. Vücutta fiziksel veya ruhsal olarak aksayan ne varsa onları ortaya koyuyor. Üstelik modern tıbbın gerektirdiği röntgen, tahlil vb uygulamalara ihtiyaç duymadan… Vücudun reaksiyonunu ve titreşimlerini esas alarak fonksiyon bozukluklarını ve bunların neden olduğu hasarı saptıyor; ihtiyaçlarını belirliyor ve ona göre yol alıyor.”

Vücut kendini şifalandırıyor

“SCIO, Kuantum fiziği prensipleriyle çalışan bir sistem. Biyogeribildirim ve biyorezonans terapilerini birleştiren bu sistem; farkındalık sağlıyor, vücudun doğasında var olan kendini iyileştirme kapasitesini uyandırıyor. Farkındalık arttıkça vücut kendini şifalandırıyor. Fakat tabii onun öncesinde vücudu taramak ve enerji akışında aksayan noktaları yakalamak gerekiyor.”

Hassas ölçümleme sistemi

Türbedar’ın söylediğine göre SCIO, aksayan noktaları saptamak için özel yazılımı aracılığıyla danışanla iletişim kuruyor ve kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen, onu endişelendiren enerji dengesizliklerini saptıyor.

“O kadar hassas bir ölçümleme sistemi var ki bir hastalığın ya da endişenin ilk işaretlerini dahi algılıyor. Tüm bu bilginin ışığında program duygusal ve mental stres, alerjiler, besinsel ihtiyaçlar, toksinler, gıda duyarlılıkları vb. konularda da önerilerde bulunuyor. Ayrıca geçmiş travmaları da ortaya koyuyor.”

Kişiye özel yok haritası

“SCIO geçmiş travmaların frekans boyutunda kalmış izlerini bularak onların da dengelenmesine imkan tanıyor. Bu noktada tüm bu verileri algılamak ve kişinin ihtiyaçlarına göre değerlendirmek çok önemli; çünkü bu sistemde kişiye özel bir yol haritası belirleniyor."

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