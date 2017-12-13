Sdü, 6. Kez İnovasyon Şampiyonu Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), bu yıl 6. kez düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda, Ar-Ge proje pazarlarına en çok proje gönderen...

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), bu yıl 6. kez düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda, Ar-Ge proje pazarlarına en çok proje gönderen üniversite olma başarısını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşen "6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda, Ar-Ge proje pazarlarına en fazla proje gönderen kurum olan SDÜ, "İnovasyon Şampiyonları" kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu. SDÜ, 6 yıl üst üste bu ödülü kazanan üniversite, başarısını bu yıl da perçinledi.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisince hazırlanan, inovasyon ve girişimcilik dünyasının tüm renklerinin bir araya geldiği etkinlikte, inovasyon ve inovalig ödülleri de sahiplerini buldu.